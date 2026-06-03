O Inter atingiu a marca de 1 milhão de clientes nos segmentos One, Prime e Win, sua frente voltada ao público de alta renda. O número foi alcançado um ano após o lançamento do Inter Prime e reforça a tentativa do banco digital de disputar espaço com instituições tradicionais também no relacionamento com clientes de maior poder aquisitivo.

A estratégia da companhia é usar o Super App como ponto único de contato para investimentos, crédito, compras, viagens, benefícios e serviços internacionais, incluindo a Global Account. Hoje, o Inter afirma ter mais de 44 milhões de clientes no total.

“Estamos construindo uma nova experiência de alta renda, em que o cliente encontra, em um único app, soluções financeiras, benefícios e experiências que acompanham diferentes momentos da sua vida. Mais do que oferecer produtos premium, queremos nos tornar a principal relação financeira dos nossos clientes”, afirma Priscila Salles, diretora-executiva de Clientes do Inter.

A segmentação parte do One, com entrada por investimentos a partir de R$ 50 mil, portabilidade de salário acima de R$ 6 mil ou financiamento imobiliário. O Prime mira clientes com mais de R$ 150 mil investidos, gastos recorrentes acima de R$ 7 mil ou assinatura do Duo Gourmet. Já o Win é voltado a clientes com mais de R$ 1 milhão investido.

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Um dos pontos usados pelo banco para se diferenciar é o programa de pontos Loop. Segundo o Inter, enquanto parte do mercado trabalha com acúmulo vinculado ao dólar, a companhia oferece até 1 ponto a cada R$ 2,50 gastos, dependendo do segmento. Em junho, o banco também fará uma campanha de indicação com recompensas de até 120 mil pontos Loop para clientes One, Prime e Win.