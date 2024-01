Inteligência artificial: corte de 0,5 ponto na Selic é (quase) certo

A probabilidade do Banco Central cortar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira gira em torno de 97% — dando o movimento praticamente como certo — segundo uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela Equus Capital, gestora do mercado financeiro. A companhia lançou um índice semanal de precificação da Selic com base na tecnologia de IA, uma tentativa de ir além do oferecido pelo Boletim Focus — que apresenta a mediana das previsões de 120 instituições financeiras para os juros no ano.

“Há um aumento na probabilidade de um corte na taxa Selic para 97,9%, indicando uma consolidação da confiança do mercado na redução de 0,5% na próxima reunião do Copom em torno de 97%”, diz o chefe do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital, Felipe Uchida. O diretor lembra que, pouco antes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a probabilidade de corte estava em 81,5%.

A influência do cenário americano sobre a taxa básica de juros brasileira é levada em conta na elaboração do Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS). “O relatório do Personal Consumption Expenditures (PCE), indicador da inflação nos EUA, de dezembro mostrou que a inflação se manteve em 2%, um marco importante que reflete uma melhora na situação inflacionária e tem implicações significativas para a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano”, diz Uchida.

