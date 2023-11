Instituto McDonald retoma parceria com Graacc interrompida na pandemia

O Instituto Ronald McDonald, que atua no combate do câncer em crianças e adolescentes, retomou uma ação em conjunto com o Graacc, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, nesta quarta-feira, 1o. A organização voltou a oferecer, no Hospital do Graacc, um espaço para descanso e alimentação dos pais e responsáveis de crianças que passam por tratamento de câncer. O local, então posicionado na entrada do hospital, foi convertido em um ponto de triagem em março de 2020, devido à pandemia da Covid-19. A obra para realocar o ambiente, chamado Espaço da Família, custou 240 mil reais, investidos pelo Graacc, e recursos para a manutenção serão angariados através da campanha McDia Feliz, da rede McDonald ‘s. A unidade conta com área para alimentação, banheiro, espaços para televisão e computadores.

“A jornada de tratamento do câncer infantil impacta todos que convivem com a criança e ter um local tranquilo, dentro do hospital, para que os pais possam recarregar as energias e comerem algo é primordial para a humanização do atendimento”, diz Tammy Allersdorfer, superintendente de desenvolvimento institucional do grupo. O programa Espaço da Família está presente em outras oito instituições nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. Em 2022, foram recebidas mais de 13 mil visitas aos espaços e cerca de 3 mil lanches foram servidos, com investimento de 600 mil reais por parte do instituto.