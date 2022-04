Indonésia vai cobrar impostos de transações em bitcoin

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Indonésia anunciou nesta sexta-feira, 1°, que vai passar a cobrar impostos de transações realizadas por criptomoedas, como o bitcoin. Uma alíquota de 0,1% por cada transação passa a vigorar a partir de 1° de maio. As criptomoedas vão entrar na classe de “value-added tax” (VAT), que são impostos relativos a ganhos de capital com commodities. “Os ativos de criptomoeda estarão sujeitos ao VAT porque são uma mercadoria/commodity, conforme definido pelo Ministério do Comércio. Eles não são uma moeda”, disse o porta-voz Hestu Yoga Saksama em coletiva. Em outras palavras, os criptoativos serão considerados commodities como o petróleo pelos indonésios. O bitcoin acumula uma leve alta de 4,66% em 2022, cotado a 46,2 mil dólares.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.