Independência do BC foi fundamental para o BBVA voltar ao Brasil, diz CEO

VEJA S/A | episódio 53.

A espanhola Maria Agustina Ramírez, CEO do banco BBVA no Brasil, é a convidada do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ela fala sobre a nova estratégia de expansão do banco no país — quase 20 anos depois de ter vendido a sua operação para o Bradesco. Na volta ao Brasil, o banco aposta no segmento de atacado e mira nas maiores empresas do país. A expectativa é atender 250 clientes no próximo ano – hoje são 50. O banco já fechou contratos importantes com empresas como Eletrobras, Randon e Embraer. Ramírez conta que a autonomia formal do Banco Central foi fundamental na decisão do BBVA de voltar ao país porque aumenta a segurança jurídica no setor bancário, que possui “fundamentos muito atrativos”, segundo a executiva.

Ela fala ainda sobre a percepção dos estrangeiros em relação à crise fiscal do Brasil, as diferenças dos clientes brasileiros para os europeus, o futuro da participação de 30% do BBVA na fintech Neon e o ambiente de negócios na vizinha Argentina — onde o BBVA é o quarto maior banco privado do país. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

