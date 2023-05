Inadimplência das empresas cresce 0,3% em março e bate recorde da Serasa

O número de empresas inadimplentes no Brasil chegou a 6.486.129 no último mês de março, com quase 24 mil CNPJs a mais que no mês anterior. O crescimento de 0,3%, registrado pelo Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, levou a quantidade de empresas inadimplentes ao seu maior patamar já constatado pelo índice, que data de 2016. Para Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, a persistência de problemas macroeconômicos faz com que a tendência siga sendo de alta na inadimplência. “Enquanto grande parte dos consumidores não conseguirem se regularizar, será muito difícil que o quadro melhore para as empresas. Com juros ainda fortes, inflação alta e muitas pessoas negativadas, o poder de compra não tem incentivo e o fluxo de caixa dos empreendimentos continua em desaceleração, dificultando a quitação de dívidas”, diz.

Também segundo o índice da Serasa, cada CNPJ inadimplente registrou, em média, sete dívidas em março. Cerca de 54% das dívidas computadas concentram-se no setor de serviços, seguido pelo comércio e a indústria, com 37,2% e 7,7% do total, respectivamente. O segmento financeiro e o Terceiro Setor representam a menor fatia, com 0,4% das dívidas registradas quando somados. Mais da metade dos negócios inadimplentes está na região Sudeste, com 52,9% desses, seguida pelas regiões Nordeste (16,8%), Sul (16,3%), Centro-Oeste (8,7%) e Norte (5,3%). No acumulado de todas as empresas analisadas, o valor devido chega a 114,8 bilhões de reais

