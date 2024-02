O dólar inicia o dia em alta, cotado a 4,97 reais por volta das 10h. No acumulado do ano até aqui, a moeda americana avança cerca de 2,4% em relação ao real. Cristiane Quartaroli, economista do Ouribank, explica que a desvalorização da moeda brasileira se deve a dois fatores: a manutenção dos juros altos nos EUA e a incerteza em relação ao desempenho da política fiscal no Brasil. Diante deste cenário, a percepção de risco brasileiro aumenta e o investimento estrangeiro se torna mais escasso – o que deprecia o real. A repórter Camila Barros entrevista Cristiane Quartaroli.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

https://open.spotify.com/episode/6kYnx3l7qrRR6z4gwJZwTx