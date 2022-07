iFood avança em território da Rappi para dominar mercado de entregas Empresa amplia sortimento e avança no objetivo de se tornar um 'superapp' e deixar rival para trás Por Felipe Mendes Atualizado em 19 jul 2022, 12h09 - Publicado em 19 jul 2022, 11h11

Líder absoluto no segmento de entregas de refeições no Brasil, o iFood deu um passo a mais no objetivo de consolidar sua presença de mercado. Quem navega pelo aplicativo móvel da empresa já consegue notar que o sortimento cresceu: agora é possível comprar itens como sapatos, roupas, papelaria, casa, eletroeletrônicos e outros. Ou seja, a companhia avança no objetivo de se tornar um superapp e fazer frente nesse campo a sua principal rival, a Rappi. Segundo um executivo ligado à empresa, que prefere não se identificar, a estratégia é explorar novas possibilidades de trazer receita ao negócio. “Estamos entrando de maneira orgânica em outro nicho de mercado”, diz ele, descartando aquisições para atuar nos novos segmentos.