IAG desiste de fusão entre Iberia e Air Europa

A International Airlines Group (IAG) recuou e decidiu descartar a fusão entre as empresas Iberia e Air Europa, rescindindo o contrato de participação de 80% com a transportadora espanhola. Essa foi a segunda tentativa de unir as companhias. A Comissão Europeia, entidade reguladora da concorrência na União Europeia, acredita que a junção das empresas resultaria em preços mais altos e pior serviço aos consumidores.

Em março, as norte-americanas JetBlue Airways e Spirit Airlines também declinaram do acordo de fusão após decisão da justiça que afirmava que o negócio de 3,8 bilhões de dólares reduziria a concorrência, prejudicando os clientes com os altos custos.

No Brasil, uma discussão parecida vai se desenrolar, com uma eventual venda da Gol para a Azul.