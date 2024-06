Humanos que vão viver 120 anos estão entre nós, diz CEO do Sírio-Libanês

VEJA S/A | episódio 31.

O engenheiro mecânico Paulo Nigro é o presidente do Hospital Sírio-Libanês desde meados de 2021. O executivo é o primeiro de fora da medicina a comandar a renomada rede de hospitais privados do país em seus mais de 100 anos de história. Em entrevista ao programa VEJA S/A, ele conta detalhes da transição da área alimentícia para a saúde no meio de uma pandemia e fala também sobre a expectativa de vida dos brasileiros. Nigro diz que os seres humanos que vão viver mais de 120 anos já estão entre nós, mas que o maior desafio do setor é democratizar o acesso à saúde para toda a população. O executiva ainda responde a perguntas sobre o uso da inteligência artificial na medicina, o piso nacional da enfermagem, o investimento de 1 bilhão de Rede D’Or e Bradesco em hospitais e dá detalhes sobre os planos da companhia de abrir uma faculdade de medicina no Brasil. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

