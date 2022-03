Homem mais rico do mundo? O mistério em torno da fortuna de Putin

Isolado e acuado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um homem rico. Num país fechado e distante das democracias liberais, a real fortuna do autocrata russo é uma incógnita. Em depoimento no Senado dos Estados Unidos em 2017, o CEO do Hermitage Capital Management, um dos principais fundos de investimento do mundo com atuação voltada a papéis russos, afirmou que Putin, na ocasião, teria uma fortuna de 200 bilhões de dólares — mais de 1 trilhão de reais —, o que o faria o homem mais rico do mundo, com montantes mais do que duas vezes maiores do que os do fundador da Microsoft, Bill Gates, ou do chefe do Facebook, Mark Zuckerberg. Exatamente pela falta de transparência, Putin não aparece no rol de pessoas mais ricas do mundo da revista Forbes, que tem Elon Musk, da Tesla, encabeçando a lista, com um patrimônio avaliado em 151 bilhões de dólares.