Homem mais rico da Ucrânia processa Rússia por perder bilhões com a guerra

O homem mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov, deu início a um processo contra a Rússia no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, segundo noticiou o jornal Financial Times. O magnata do aço e dos grãos alega que a invasão russa teve como consequência o ferimento a seus direitos de propriedade, o que o teria feito perder bilhões. Sua principal empresa, a System Capital Management (SCM), teve parte de suas instalações atingidas por ataques russos, incluindo um complexo de produção de aço na cidade de Mariupol. No processo judicial, é pedido que o bloqueio russo seja interrompido imediatamente. Em entrevista concedida à Forbes em março, Akhmetov prometeu “não poupar despesas” ao ajudar na reconstrução do país no pós-guerra, tendo sua fortuna estimada em 4,6 bilhões de dólares (24 bilhões de reais). Em 2021, seu patrimônio era de cerca de 7,6 bilhões de dólares, tendo encolhido em 40% desde então.



