Holanda vende carne oriunda de áreas desmatadas na Amazônia, diz relatório

Carne bovina produzida no Brasil em áreas desmatadas no Amazonas e no Cerrado está sendo vendida em supermercados nos Países Baixos. A prática contraria a regulação da União Europeia que, desde junho de 2023, não permite a venda de carne bovina que possa ter ligação com o desmatamento. Os dados estão num relatório chamado Desmatamento no Prato, que a organização Proteção Animal Mundial lançou nesta segunda-feira, 15. Outro ponto de destaque no relatório é que há carne à venda no mercado dos Países Baixos cujo país de origem não pode ser identificado pelo consumidor. Somente em 2022, os Países Baixos importaram quase 17 mil toneladas de carne bovina brasileira.