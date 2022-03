Hering está “de graça”, diz XP

A Hering está “de graça”, pelo menos é o que diz a XP. Frente à forte desvalorização do Grupo Soma, que comprou a Hering em abril de 2021 por 5 bilhões de reais, os analistas da corretora formularam uma equação para calcular o valuation das empresas e chegaram à conclusão de que os preços atuais refletem um valuaton praticamente nulo para a Hering, um nível de múltiplo bastante baixo frente à perspectiva de crescimento da marca. Em outras palavras, a aquisição da Hering ainda não estaria no preço do Grupo Soma, como se a operação não tivesse sido concluída. A XP ainda avalia que as potenciais sinergias entre as duas empresas podem chegar a 300 milhões de reais até 2025.

Os analistas enxergavam um potencial limitado de crescimento para a Hering antes da aquisição, mas o processo de reestruturação que a empresa tem enfrentado pode impulsionar a operação no futuro. “Os preços atuais implicam que a Farm Global (marca que pertence ao Grupo Soma) estaria negociando um valuation de 13,5x o preço sobre lucro, enquanto a Hering não valeria nada, o que vemos como não justificado”, diz a corretora. “Nós destacamos o Grupo Soma como nossa preferência no segmento por conta de um balanço de risco/retorno assimétrico, execução sólida e perspectivas de crescimento”, finaliza.

Vale ressaltar que a Hering é considerada uma nova unidade de negócio do Grupo Soma voltada para um público mais amplo, uma vez que a companhia é dona de marcas de luxo como Farm e Animale. Às 16h43, as ações da empresa negociavam em queda de 0,38%, a 13,05 reais o papel.

