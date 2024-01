Haddad “tem moral” para insistir em oneração da folha, dizem petistas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Apesar da ampla maioria de 378 deputados e 60 senadores ter rechaçado o fim da desoneração da folha, parlamentares do PT afirmam que o governo acertou ao insistir no assunto com a publicação de uma MP. Eles defendem que Haddad “tem moral” para reabrir o debate após os triunfos de 2023. Um ex-líder da sigla, aliás, garante que a MP será votada. Provável, mas perderá novamente.

