Habitação é mais importante que rendimento do FGTS, diz CEO da Plano&Plano

A construtora Plano & Plano registrou 41 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Com mais subsídios do governo federal, a Plano & Plano – que tem em seu core de atuação projetos do programa “Minha Casa Minha Vida” – registrou 6% no aumento das vendas no período. Rodrigo von Uhlendorff, presidente da construtora, é o convidado desta semana do VEJA S/A e fala do impacto das mudanças promovidas pela política habitacional do governo federal nos resultados da construtora. Ele diz que espera que os bons ventos continuem e afirma que está confiante na promessa do ministro das Cidades, Jader Filho de que não vai faltar dinheiro para habitação.

O executivo explica que os juros praticados pela Caixa para financiamentos imobiliários são fixos e que, portanto, o cenário monetário adverso e a taxa Selic em dois dígitos não preocupam tanto no que diz respeito à atuação específica da Plano&Plano ainda que os juros altos prejudiquem o setor imobiliário como um todo.

Na entrevista, o executivo falou sobre as mudanças nas regras do FGTS, que terão os reajustes feitos ao menos pela inflação, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. von Uhlendorff também trata sobre as polêmicas em torno do Plano Diretor da cidade de São Paulo e dos avanços nas áreas de sustentabilidade imobiliário.

