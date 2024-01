Há diferenças entre a privatização da Sabesp e o caso Enel, diz CEO

VEJA S/A | episódio 14.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está em vias de ser privatizada. O projeto de lei que prevê a desestatização da companhia foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no último mês de dezembro. Apesar do barulho da oposição e de greves gerais organizadas por trabalhadores da empresa e também de outras esferas do Estado, como o Metrô, o processo caminha a passos largos. O cronograma do governo prevê a realização de uma oferta pública de ações até o próximo mês de julho — antes das temidas eleições municipais, que podem minar os planos do governador Tarcísio de Freitas. André Salcedo, atual presidente da Sabesp, é o convidado desta edição do VEJA S/A e fala sobre as mudanças que a privatização pode provocar na conta de água, nas metas de saneamento e também sobre as críticas da população à Enel, empresa privada responsável pela distribuição de energia em grande parte do estado.

