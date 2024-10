Grupo Sal e Brasa investe em expansão da rede de restaurantes

Marca de franquias do Grupo Sal e Brasa, a rede Sal e Brasa Grill Express prepara abertura de dez novas unidades até o início de 2025. Será investido cerca de 5 milhões de reais no projeto. O foco será na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A rede faturou 51 milhões de reais no primeiro semestre. A expectativa é fechar o ano com 95 milhões de reais. Atualmente, a rede Sal e Brasa Grill Express possui 40 lojas.