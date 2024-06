Grupo Pátria compra controle acionário da Sementes São Francisco

Foi formalizado o contrato de compra e venda de ações da Sementes São Francisco S.A., uma das maiores empresas brasileiras do setor de multiplicação de sementes de soja, com sede em Rio Verde, Goiás, e com mais de 30 anos de atuação no mercado. A companhia, reconhecida por sua capacidade de até 1,2 milhão de sacas de sementes, hoje detida pelo acionista Paul Aernoudts, será em breve controlada pelo Grupo Pátria.

A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para ser concluída.

Paul Aernoudts foi assessorado pelo Briganti Advogados, com a liderança dos sócios Leonardo Briganti e Carla Calzini, e pelo Itaú BBA. Já o grupo Pátria foi assessorado pelo Pinheiro Neto Advogados.