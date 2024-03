Grupo logístico Emtel fatura R$ 300 milhões no ano, aumento de 25%

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Emtel, voltado a locação de frota, logística e transporte, registrou um faturamento bruto de 300 milhões de reais em 2023, um aumento de mais de 25% frente ao ano anterior. Daqui para frente, a companhia mira novos negócios nos setores do agronegócio, construção civil e infraestrutura, segundo o presidente do grupo, Luciano Miranda. “Para manter o forte ritmo de crescimento, o nosso plano de expansão deve ultrapassar 500 milhões de reais nos próximos quatro anos, sendo que somente em 2024 deveremos investir 150 milhões de reais em nossas operações”, diz. Os 150 milhões de reais em investimentos previstos para este ano serão divididos entre alocações para aprimorar a frota da companhia, com 130 milhões de reais, e outra voltada à sua operação logística em geral, de 20 milhões de reais.

