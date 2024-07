Grupo imobiliário gaúcho alcança R$ 1 bilhão em vendas em menos de 7 meses

Um dos principais grupos imobiliários do país, a Auxiliadora Predial atingiu a marca de 1 bilhão de reais em vendas no acumulado de janeiro a julho deste ano. Trata-se do quinto ano consecutivo em que a empresa chega à casa do bilhão, sendo que, em 2023, atingiu a marca no mês de setembro. O grupo fechou o ano passado com um valor geral de vendas (VGV) estimado em 1,4 bilhão de reais e projeta alcançar 2 bilhões de reais ao final de 2024, um aumento de mais de 40%. Com sede no Rio Grande do Sul e atuação também nos estados de São Paulo e Santa Catarina, a Auxiliadora Predial completou 93 anos de existência no início deste mês. Há 17 anos, a empresa atua no mercado como franqueadora, tendo 70 lojas — entre próprias e franqueadas. A expectativa da imobiliária é chegar a 400 unidades abertas até 2028, sendo 100 em solo gaúcho, 100 em Santa Catarina e as demais em São Paulo — incluindo capital, interior e ABC Paulista.