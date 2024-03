Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Membros do Banco Central admitem, em conversas reservadas, que a greve de servidores da autarquia deverá atrasar o cronograma da implementação do real digital, o Drex. Atualmente, o BC está na fase de testes da nova solução digital. Os experimentos avaliam como ficará a liberação do dinheiro a partir da entrega de determinado produto.