Governo estima que setor eólico vai receber R$ 21 bi no ano, queda de 40%

O governo federal considera que o setor de energia eólica brasileiro vive um momento desafiador, com dificuldade para captação de investimentos. Os aportes na tecnologia devem totalizar cerca de 21 bilhões de reais neste ano, o que representaria uma baixa de 40% ante os 35 bilhões de reais investidos em 2023, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia (MME). A próxima grande quantia a ser mobilizada para o segmento de energia eólica consiste em 130 milhões de reais investidos pela Vestas. A companhia dinamarquesa vai desembolsar o valor para fazer melhorias em sua operação no Ceará. Na sexta-feira, 9, o presidente da Vestas para a América Latina, Eduardo Ricotta, vai anunciar o investimento ao lado do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e do vice-presidente Geraldo Alkmin, nas instalações da empresa em Aquirás (CE).