Governo do RJ libera R$ 12 milhões em crédito rural em quatro anos

O governo do estado do Rio de Janeiro liberou 12 milhões de reais em crédito para produtores rurais nos últimos quatro anos, desde 2020, fomentando 324 projetos no setor. As linhas de crédito abrangem atividades como energia solar, aquisição de equipamentos e aumento na produção de produtos agropecuários. No caso do incentivo à produção autônoma de energia solar no campo, cerca de 1,7 milhão de reais em crédito foram concedidos em 2023, destinados a 43 projetos, com o programa Rio Energia Limpa. O limite financiável da linha de fomento é de 100% do orçamento, ou de até 60 mil reais, com prazo máximo de 60 meses para pagamento e juros 2% ao ano.

A ação faz parte do Agrofundo, programa de fomento agropecuário e tecnológico da Secretaria de Agricultura do estado, que oferece aos agricultores fluminenses empréstimos a juros reduzidos. “O produtor muitas vezes sofre com a qualidade de fornecimento de energia. Ter a capacidade de gerar a sua própria energia faz com que a propriedade rural tenha um ganho considerável”, diz o secretário de Agricultura, Flávio Campos Ferreira.

