Governo do estado de SP vai apresentar duas ações climáticas na COP29

O governo do estado de São Paulo vai apresentar dois projetos de política climática nesta terça-feira, 19, durante a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) deste ano, a COP29, em Baku, no Azerbaijão. O primeiro deles é a Plataforma de Restauração das Áreas Protegidas do Estado de São Paulo, que pretende oferecer informações sobre áreas potencialmente restauráveis dentro das unidades de conservação paulistas, oferecendo subsídios para impulsionar programas de restauração florestal no estado. O segundo se chama Finaclima e consiste em um mecanismo de financiamento para que o estado possa receber recursos de diferentes fontes para ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Na próxima semana, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, se reúne com potenciais doadores para o modelo de financiamento. Além das duas iniciativas, o estado de São Paulo estuda um programa de créditos de carbono envolvendo áreas de preservação.

