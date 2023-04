Governo descarta mudança e vai fiscalizar empresas como Shein e Shopee

O Ministério da Fazenda divulgou uma nota em que descarta remover a isenção do imposto de importação sobre encomendas de até 50 dólares manipuladas de pessoa física para pessoa física. A proposta do ministério em conjunto com a Receita Federal é encontrar mecanismos de aprimorar a fiscalização em cima de empresas como a Shein e a Shopee. Segundo o órgão, essas companhias fraudam a tributação ao enviar encomendas como se fossem uma pessoa física ou ao adulterar o valor das notas fiscais para ganhar a isenção. A proposta gerou bastante polêmica, mas foi recebida com aplausos pelas varejistas brasileiras, que podem ser beneficiadas por uma eventual tributação maior sobre as estrangeiras. Empresas como a Renner e o Magalu subiram entre 3% e 4% na bolsa.

Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 13. Os investidores ainda repercutem os números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado. Com o arrefecimento da inflação, cresce a expectativa por cortes nos juros brasileiros e pelo fim do ciclo de alta nos juros americanos. O dólar comercial abre o dia em queda de 0,5%, cotado a 4,917 reais. É o menos nível da moeda americanas desde junho de 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter