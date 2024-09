Governo de SP marca primeiro leilão totalmente digital, de R$ 28 milhões

O governo do estado de São Paulo marcou para o dia 8 de outubro o primeiro leilão de imóvel público que estará em conformidade com a nova Lei de Licitações e Contratos 14.133/21. Com isso, a negociação será totalmente online, em oposição ao modelo anterior, em que os interessados tinham que se deslocar até a capital do estado para fazer lances. O imóvel em questão está no município de Campinas e o valor mínimo para lance será de 28,6 milhões de reais. O governo do estado espera que esse seja o primeiro de uma série contínua de leilões online tocados pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). O primeiro lote de leilões teve seu edital publicado na quarta-feira, 11.