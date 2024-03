Governo de SP lança crédito de R$ 10 milhões para mulheres agricultoras

O governo do estado de São Paulo lançará uma linha de crédito para mulheres que trabalham como produtoras rurais no estado, na sexta-feira, 8. A iniciativa, avaliada em dez milhões de reais, visa oferecer prazos diferenciados e taxa de juros reduzida às agricultoras para alavancar projetos e modernizar empreendimentos já existentes do setor. O prazo de pagamento para quem tomar o crédito será de até 84 meses, com dois anos de carência e juros de 2% ao ano.

Intitulado Feap Mulher Agora SP, em referência ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) — de onde os recursos serão oriundos — o programa é tocado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Serão oferecidas opções de crédito para investimento em agropecuária, turismo rural e demais atividades próprias do meio rural. Projetos individuais terão limite de 20 mil reais em crédito, enquanto coletivos podem chegar a 100 mil reais.

