Governo de Alagoas se diz “alijado” de negociações pela Braskem

O governo de Alagoas, sob a batuta de Paulo Dantas (MDB), emitiu uma dura nota que reclama que o estado vem sendo “alijado das negociações” envolvendo a transferência do controle acionário da Braskem e das manifestações de grupos interessados na aquisição da empresa. A gestão manifestou, nesta terça-feira, 11, “estranheza por tais tratativas colocarem à margem esta administração estadual”. “Não faz sentido algum que, justo Alagoas – vitimado pelo mega desastre provocado pela Braskem em Maceió, com reflexos ambientais em todo o estado – seja alijado das negociações, visto o interesse público envolvido de milhares de habitantes do estado”, diz o governo em nota.

“Ocorrido há cinco anos, o gigante desastre foi causado pela extração de sal-gema por parte da Braskem, e levou à realocação obrigatória de 17 mil imóveis; 60 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, como que expulsas de suas vidas; 3.600 empresas foram fechadas, desempregando dez mil pessoas”, contextualiza o governo, classificando o episódio como o estopim para que Alagoas se tornasse “o maior credor da Braskem, em uma dívida que supera a casa de duas dezenas de bilhões de reais”.

O governo de Alagoas afirma ainda que informes divulgados pela petroquímica têm o “potencial de confundir investidores, as bolsas de valores onde opera, a Comissão dr Valores Mobiliários (CVM) e os potenciais novos controladores”. De acordo com a gestão de Dantas, quaisquer propostas de compra terão que, obrigatoriamente, considerar a dívida da empresa em Alagoas e suas alternativas de como pretende equacioná-la, antes do fechamento do acordo de aquisição da Braskem e que a companhia “sequer iniciou tratativas em relação aos seus passivos”.

Siga o Radar Econômico no Twitter