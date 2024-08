Governo dá aval para ampliar exploração de potássio em Manaus

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O órgão licenciador do Estado do Amazonas, o Ipaam, expediu as Licenças de Instalação que ainda faltavam para o avanço da construção da unidade de processamento de potássio.

A concessão das licenças de instalação se junta às licenças concedidas anteriormente, para construção da estrada de ligação da Planta ao Porto e as obras de infraestrutura de suporte ao projeto. Será o maior projeto de exploração de potássio no país, a 113 quilômetros de Manaus.