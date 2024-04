Governo aposta em biocombustíveis para fomentar agricultura familiar

Além da transição energética, o governo federal está apostando nos biocombustíveis para promover, também, a agricultura familiar. Uma portaria anunciada nesta semana regulamenta a ampliação do chamado Selo Biocombustível Social, estabelecendo que ao menos metade dos insumos para a produção de biodiesel deve vir da agricultura familiar. O governo espera fortalecer o instrumento nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Semiárido brasileiro. A portaria foi lançada durante evento em Luziânia (GO), na segunda-feira, 22, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, agricultores familiares e representantes do setor de biodiesel, como a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).