Gol despenca na bolsa por temor de recuperação judicial nos EUA

A companhia aérea Gol pode entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos no próximo mês — o chamado Capítulo 11 da lei de falências do país. As ações da companhia desabam 11% por volta das 13h desta segunda-feira, 15. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. Ao todo, a companhia tinha mais de 20 bilhões de reais em dívidas no último mês de dezembro, segundo a agência de classificação de risco Fitch. “Caso a Gol não consiga chegar a um acordo com os arrendadores de aeronaves, esperamos que a empresa entre com pedido de Capítulo 11”, afirma os analistas do banco Bradesco BBI em relatório enviado a clientes.

Depois da publicação da nota, a Gol enviou um posicionamento ao Radar Econômico, reproduzido na íntegra a seguir: “O foco da GOL está sempre na confiabilidade de suas operações e em proporcionar a melhor experiência de viagem aos seus clientes. Ao mesmo tempo, a Companhia continua seus esforços anunciados anteriormente para melhorar a lucratividade e fortalecer seu balanço. A GOL está em discussões com seus stakeholders financeiros sobre diversas opções que tragam maior flexibilidade financeira, incluindo capital adicional para financiar as operações. Todas as ações visam posicionar a GOL para o sucesso de longo prazo, à medida que a Companhia continua a cumprir sua missão de democratizar o transporte aéreo no Brasil”.

