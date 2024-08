Gestora da Cyrela capta R$ 200 milhões com emissão de fundo imobiliário

A Cy Capital, gestora com 2,8 bilhões de reais em ativos sob gestão e que tem a Cyrela como sócia majoritária, captou quase 200 milhões de reais com a quarta emissão do fundo imobiliário Cyrela Crédito. O montante superou a oferta inicial, de 180 milhões de reais, em mais de 17 milhões de reais. Foram emitidas mais de 20 milhões de novas cotas e quase 4 mil novos cotistas foram atraídos. O Cyrela Crédito FII agora possui cerca de 20 mil cotistas. As novas cotas foram oferecidas ao público geral através de uma oferta pública.