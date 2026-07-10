Rodolfo Riechert, presidente da corretora Genial Investimentos, decidiu abrir uma nova frente de negócios para o grupo no varejo bancário, apostando em antecipação salarial e contas-salário. O movimento vem acompanhado de uma sentença sobre a Faria Lima (o centro financeiro do país). “Banco focado em IPO acabou no Brasil”, diz. Seu objetivo é usar a tecnologia para disputar o filão do crédito recorrente.

De olho nas margens do varejo, Riechert pretende usar a base atual de clientes da Genial para expandir a oferta de crédito. Mesmo com juros e inadimplência em níveis elevados, ele vê ainda potencial nesse mercado. “É mais fácil vender dinheiro do que investimentos”, afirma