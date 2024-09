Frango Assado nas grandes cidades? Os planos de expansão da IMC

O Grupo IMC (International Meal Company) é o proprietário de marcas conhecidas do grande público, como Pizza Hut, KFC e Frango Assado. A última, restrita às rodovias do Brasil — mas essa realidade pode mudar. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o presidente do grupo, Alexandre Santoro, afirmou que a empresa aprendeu a ter mais foco disciplina e tem colhido bons resultados nos últimos anos, mas não descartou uma expansão da marca para o ambiente urbano. “O Frango Assado tem um potencial enorme de crescimento ainda nas rodovias, mas tem também o potencial desse conceito ir para as grandes cidades. Só que a gente vai ser muito disciplinado nesse processo. Hoje, a nossa maior prioridade é melhorar a infraestrutura dessas lojas”, disse. O programa VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

