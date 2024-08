Fórmula 1 bate recorde e arrecada US$ 870 milhões no segundo trimestre

Dados divulgados pela Liberty Media apontam um novo recorde na arrecadação da Fórmula 1 neste último trimestre, de 871 milhões de dólares no período. Os números representam um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 724 milhões de dólares.

De acordo com o balanço, o aumento está diretamente ligado ao número de eventos, que passou de seis em 2023 para oito neste ano. O crescimento com novos patrocínios e direitos de mídia tem a ver com o retorno dos GPs da China e Emilia Romagna. “O grande sucesso que está passando a Fórmula 1 é o resultado da transformação de um negócio de esportes em entretenimento e de sua estratégia de marketing que se orientou para o digital e para mídias sociais. Há alguns anos atrás era fácil perceber problemas tanto na imagem do produto como no seu alcance”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Outra informação significativa divulgada pela Liberty Media é o aumento no número de torcedores que passaram a seguir as redes sociais da Fórmula 1, estimado em mais de 30% em todas as plataformas, além de 3,7 milhões de pessoas tendo assistido às provas na primeira metade da temporada. “Vai de encontro à série de mudanças que a Fórmula 1 tem passado nos últimos anos, com o crescimento em audiência nas suas plataformas digitais”, explica Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas, que disponibiliza pacotes de viagem para a Fórmula 1.