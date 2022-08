Ford vai demitir 3 mil funcionários e ações despencam

Quase três mil funcionários da Ford Motors, incluindo operários e colaboradores sob contrato, serão demitidos pela companhia em breve. O corte de pessoal visa uma redução de custos em um momento decisivo para a montadora, em que executa gradualmente sua transição para o mercado de veículos elétricos. A informação é de um e-mail interno da empresa enviado nesta segunda-feira, 22, ao qual o Wall Street Journal teve acesso. O país mais afetado pelas demissões são os Estados Unidos, com dois mil funcionários desligados apenas em uma unidade no estado do Michigan. As ações da montadora são negociadas em baixa de 4,75% às 13h30 desta segunda, apesar de acumularem alta de quase 13% nos últimos trinta dias.

Siga o Radar Econômico no Twitter