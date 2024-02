Folia dos números: fabricantes de bebidas comemoram resultados do Carnaval

As fabricantes de bebidas alcoólicas fazem a festa no Carnaval. Um levantamento da empresa de inteligência de mercado Geofusion mostra que o consumo de álcool durante a folia deverá subir. No ano passado, os gastos somaram 8,9 bilhões de reais, um salto de 30% sobre o volume de 2021. Já de acordo com projeção da Associação Paulista de Supermercados, a venda de bebidas neste período deve aumentar 5,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.