Final da Libertadores impulsiona viagens de ônibus de torcedores do Boca

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A ClickBus, plataforma de vendas online de passagens rodoviárias, identificou nos últimos dias um crescimento de seis vezes na procura por bilhetes entre Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O motivo do aumento da procura é a final da Copa Libertadores da América neste sábado, no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors. Os argentinos irão até a fronteira para pegar os ônibus em direção ao Rio.