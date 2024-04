Ferrari e HP fecham parceria milionária para a Fórmula 1

A Hewlett Packard (HP), empresa do ramo de tecnologia, anunciou um acordo de patrocínio máster com a Scuderia Ferrari, da Fórmula 1, nesta quarta-feira, 24. Os valores não foram divulgados, mas fontes indicam que giram em torno de 100 milhões de dólares anuais, equivalente a 516 milhões de reais. Caso se confirme, vai se tratar do maior contrato de patrocínio da F1.

De acordo com a nota das partes envolvidas, o acordo é plurianual e também vai incluir a Academia de Pilotos da Ferrari e a equipe de eSports da marca. Outro detalhe é que a HP vai fornecer computadores, tecnologia de comunicação e hardwares à Scuderia. “Além de todo o acordo financeiro e de exposição, contar com marcas de excelência dentro do seu segmento traz ainda mais valor e resultados para dentro do negócio”, analisa Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de Marcas da End to End.

Já a partir do próximo Grande Prêmio, que acontece em Miami, no próximo final de semana, nos Estados Unidos, a marca da HP passa a ser exposta nos carro e macacões dos pilotos da escuderia, que vai passar a ser oficialmente chamada de Scuderia Ferrari HP. “Esses novos negócios dentro da Fórmula 1 comprovam que, enquanto produto, estão sempre se desenvolvendo, e mais uma vez, se aproximando do público jovem”, afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.