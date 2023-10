Feriado católico movimenta comércio e hotéis em Aparecida

A visita de fiéis a Aparecida, no interior de São Paulo, movimentou o comércio da cidade nesta quinta-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil. Segundo dados da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, o faturamento do comércio da cidade cresceu 30% em 2023 na comparação com 2022, considerando as compras realizadas no dia 12 de outubro. Entre os setores que mais tiveram alta no consumo estão os hotéis, com avanço de 110,6%; postos de combustíveis, com alta de 108,5%; e lanchonetes e cafés, de 58,4%. Os fiéis também gastaram mais este ano no próprio santuário: houve uma alta de 36,8% no consumo em instituições religiosas na cidade neste 12 de outubro.