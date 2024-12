Fazenda de SP cassa licença da refinaria SSOil por dívida milionária

A Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo cassou a inscrição estadual da refinaria SSOil Energy na segunda-feira, 9, por conta de dívidas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A SSOil tem dívida ativa de cerca de 6,6 milhões de reais e um auto de infração no Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) do estado. Apenas em juros, são quase 9 milhões de reais devidos. Em situação semelhante, a Fazenda do Paraná já havia cassado a licença da refinaria para operar no estado na semana passada.

