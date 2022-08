Farmacêutica e Unicef se unem pela saúde de estudantes na Amazônia

A companhia farmacêutica Sanofi, sediada na França, estabeleceu uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, com o objetivo de impulsionar a melhora da salubridade de escolas públicas brasileiras no Norte do país. A ação se baseia no fornecimento de itens de higiene a estudantes, além de estruturas para lavagem das mãos e capacitação dos funcionários das escolas em prevenção de infecções e doenças. Serão contemplados dois municípios da região amazônica, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru, de modo atingir quatro mil crianças e adolescentes, além de 400 profissionais da educação. Com início neste mês de agosto, a ação vai se estender até janeiro de 2023.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Unicef apontam que um terço da população mundial ainda não tem acesso a água potável, enquanto cerca de 300 mil crianças e adolescentes brasileiros frequentam escolas que não contam com acesso adequado a saneamento básico. Assim, ganha a disseminação de doenças evitáveis, como é o caso da diarreia aguda, causada pela ingestão de água contaminada e falta de saneamento adequado. A doença é tida como a segunda maior causa da mortalidade infantil no mundo e atinge principalmente crianças menores de cinco anos de idade, segundo dados da OMS.

