Fabricante de suplementos espera faturar R$ 150 mi com ascensão do mercado

A Pronutrition, indústria que desenvolve suplementos e alimentos saudáveis, projeta movimentar cerca de 150 milhões de reais neste ano. O crescimento no faturamento da empresa no período seria de 70%, ante 2023. A guinada segue a tendência do mercado global de suplementos, que tem crescido cerca de 7,5% ao ano desde 2015, segundo estudo da consultoria Future Market Insights, indo a 1,25 trilhão de reais em 2025. No Brasil, uma pesquisa patrocinada pela Nestlé Health Science aponta que o segmento movimenta 11 bilhões de reais em vendas anualmente.