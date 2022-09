Exportação de dispositivos médicos registra alta de 21,5% em agosto

O setor de dispositivos médicos encerrou o mês de agosto com 81,3 milhões de dólares, ou 427 milhões de reais, em exportações, o que representou um crescimento de 21,5% na comparação com o mesmo mês de 2021 e uma alta de 9,5% ante os 74,2 milhões de dólares exportados em julho de 2022. No acumulado do ano, o setor vendeu ao exterior 582 milhões de dólares, ou mais de 3 bilhões de reais, configurando uma alta de 12,5% ante os 517 milhões de dólares exportados entre janeiro e agosto do ano anterior. Os dados são de levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a Abimo.

Analista de acesso a mercados da associação, José Fernando Dantas, lista algumas razões para o aumento das exportações nesse período. “Com o dólar em alta, as exportadoras brasileiras ganham competitividade. Somado a isso, temos um ganho de credibilidade da indústria durante a pandemia de covid-19”, diz. Quanto ao destino das exportações, o continente americano se destaca, especialmente Estados Unidos, Argentina e México.

