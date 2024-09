Exportação da indústria médica atinge US$ 527 milhões no primeiro semestre

As fabricantes brasileiras de dispositivos médicos exportaram cerca de 527 milhões de dólares para mais de 190 países no primeiro semestre deste ano. A cifra é 21% superior à registrada no mesmo período de 2023, quando 436 milhões de dólares em equipamentos do setor médico foram vendidos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo). Os três principais destinos dos produtos fabricados em território brasileiro foram Estados Unidos, Argentina e México, evidenciando o continente americano, que representou quase duas a cada três vendas internacionais do segmento. O continente Europeu representou 22,3% das exportações e Ásia, África e Oceania somaram 12% do total.

Empresas associadas ao Brazilian Health Devices (BHD), projeto setorial da Abimo em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), também apresentaram crescimento no volume de exportação, atingindo 57,3 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024. O valor aponta para um aumento de 4,3% nas vendas externas em relação ao primeiro semestre de 2023, além de representar 11% das exportações totais do setor.