Exploração sem aval ambiental prejudica a Petrobras, diz Helder Barbalho

O governador do Pará, Helder Barbalho, considera que um projeto de exploração de petróleo da Petrobras sem conformidade com critérios ambientais prejudicaria a imagem da empresa e de todo o país. Ao comentar o polêmico projeto da estatal na Foz do rio Amazonas, o governador frisou que a discussão tem que ser pautada pela ciência. “Nós não aprovaremos e nem apoiaremos qualquer tipo de exploração que não esteja pautado na regularidade ambiental. Isso não é bom para a imagem da Petrobras, quanto mais pra imagem do Brasil”, disse durante evento da CNN Brasil, em São Paulo. “Agora tem que ter discutido tecnicamente e pautado em ciência e conhecimento e não em passionalismo ambiental”.