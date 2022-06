Expectativa de inflação para o ano está muito próxima dos dois dígitos

VEJA Mercado | Abertura | 6 de junho

Depois de um mês sem divulgar as perspectivas do mercado financeiro para os indicadores, o Banco Central divulgou dados parciais do Boletim Focus nesta segunda-feira e eles mostram uma piora significativa para a perspectiva de inflação. No começo de maio, a expectativa era de que o IPCA fechasse o ano em 7,89%. Já está em 9%. Por outro lado, a expectativa com o PIB que era de que 0,7%, agora é de 1,2%. Mas segue a expectativa de Selic a 13,25% ao ano, esta não mudou. Nesta semana, o IBGE deve divulgar o dado oficial do mês de maio e os investidores estão atentos aos resultados, assim como estarão de olho aos dados de inflação nos Estados Unidos no último dia da semana. Hoje, o mercado americano aponta para o campo positivo e os índices futuros sobem em Nova York. Por aqui, atenção para a liminar que suspendeu a assembleia dos credores de Furnas que pode atrapalhar a venda das ações da Eletrobras. A assembleia é condição imposta pelo conselho da empresa para continuar com o processo de venda.

