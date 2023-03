Evento de inovação em favelas tem iniciativas educacionais do SESI e SENAI

A mais recente edição do Expo Favela Innovation, evento que conecta empreendedores da periferia com centros de inovação, começa nesta sexta-feira, 17, contando com o patrocínio inédito do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Organizada pela Favela Holding e a Central Única das Favelas (Cufa), a exposição apresenta tendências e oportunidades de ascensão profissional à população favelada de São Paulo. Nesse sentido, as duas casas pertencentes ao Sistema S apresentam soluções como o uso de inteligência artificial para contratação de funcionários, cursos on-line de curta duração que abrangem 28 áreas da indústria, além de palestras no próprio evento. Essas últimas serão focadas na garantia de educação a pessoas que não estão mais em idade escolar e na relação entre ensino e neurociência.

A Expo Favela Innovation é realizada regionalmente, mas tem sua primeira edição nacional reservada para dezembro de 2023. A versão paulista do evento se dá neste final de semana. É esperado um aumento de 40% no número de visitantes em relação ao ano anterior, quando mais de 30 mil pessoas prestigiaram a exposição no complexo de eventos World Trade Center São Paulo.

