EUA vivem a maior inflação em 41 anos

Os americanos têm se deparado a cada dia com mais e mais noticias de jornais que ensinam como encontrar o menor preço do gás, sobre as demissões em startups, sobre os juros para comprar a casa própria. Não é só no Brasil que o problema da inflação está tirando o sono da população. Há 41 anos, os americanos não enfrentavam uma alta de preços tão severa. O índice de inflação divulgado nesta sexta-feira, 10, mostrou que os preços subiram 8,6% ano contra ano, ligeiramente acima do que era esperado pelo mercado. As bolsas americanas responderam com uma queda forte de quase 3%. No Brasil, a bolsa cai mais de 1,3% e o dólar encosta nos 5 reais. Com a inflação americana subindo acima do esperado, a tendência é de que o banco central americano suba mais fortemente os juros e com isso haverá uma nova onda migração de investidores para aplicações mais conservadoras e longo de países mais arriscados.

